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        Sakarya'da annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:24
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        Sakarya'da annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Sarıbeyli Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp kaybolduğunu söyleyen Kadir T'ye (30), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaştı.

        İfadesi alınan zanlı, evinde annesi Behiye T'yi (62) aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

        Bölgeye giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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