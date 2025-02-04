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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:04
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Ege Denizi'nde bir haftadır süren deprem hareketliliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kentsel dönüşüm seferberliğine yeniden dikkati çekti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, depremin siyaset üstü olduğunun altını çizerek, "Kentsel dönüşüm şehrimizin beka meselesidir. Deprem bu ülkenin, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir. Her fırsatta dönüşümü konuşuyoruz. Bu konuda topyekün birlikteliği önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu gerçeği bilip bu konuda önlem almanın, tedbirleri artırmanın önemine işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

        "Bunun da en önemli çözümü kentsel dönüşüm. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm diyerek vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyetini artırmaya çalışıyoruz. Bu düşüncemizi her ortamda ifade ediyoruz. Şehrin en önemli gerçeği dönüşüm. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı sürdürüyor, adım adım ilerliyoruz. Bu dönüşümünde tek taraflı bir yolu yok. Burada kamunun gösterdiği iradeye vatandaşın da ortak olması, dönüşümden yana olması gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. İnşallah şehrimizi el birliğiyle dönüştürüp gelecek yarınlarımıza daha dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir bırakmak istiyoruz."

        - SASKİ'den su sayaçlarının donmasına karşı uyarı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının azalmasıyla su sayaçları ve tesisatlarda donma meydana gelmemesi için uyarı yaptı.

        SASKİ'den yapılan açıklamada, sayaç ve tesisatın donması halinde kesinlikle ateş veya sıcak su kullanılmaması gerektiği belirtilerek, yüksek kesimlerde ikamet eden abonelerin gece saatlerinden önce önlem alması gerektiğini kaydedildi.

        Sayaçların kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi malzemelerle sarılıp ısı yalıtımı sağlanması gerektiği aktarılan açıklamada, tesisat bağlantıları, vanalar ve sayaçlarda ise su sızmalarına karşı düzenli kontrol yapılması gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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