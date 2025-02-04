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        Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü

        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Kadir Taşkın (30), tartıştığı annesi Behiye Taşkın'ı (62) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:50
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        Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü
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        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Kadir Taşkın (30), tartıştığı annesi Behiye Taşkın'ı (62) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesine bağlı Sarıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Taşkın, annesi Behiye Taşkın'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden çıktı. Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kadir Taşkın kaybolduğunu söyledi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Taşkın'a Taşoluk Mahallesi'nde ulaştı. Taşkın, jandarma ile yaptığı görüşmede annesini öldürdüğünü söyledi. Bu sırada eve gelen babası da eşini kanlar içerisinde görünce jandarmayı aradı.

        TARTIŞMA ÇIKINCA BABASI EVDEN AYRILMIŞ

        Kadir Taşkın'ın dün öğleden sonra annesi ile işsiz olması ve evlilik konusunda tartıştığı, bu sırada babasının evden çıkıp gittiği öğrenildi. Devam eden tartışmada Kadir Taşkın'ın annesini av tüfeğiyle vurduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kadir Taşkın'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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