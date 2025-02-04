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        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:43
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        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Vali Doğan, terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Çeşitli suçlara yönelik operasyonlara değinen Doğan, ocak ayında yakalanan 1137 şüpheliye adli işlem yapıldığını, 88 kilo 325 gram uyuşturucu ve 115 gram uyuşturucu ham maddesi, 572 uyuşturucu hap, 39 uyuşturucu kullanma aparatı, 14 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 89 bin 110 lira ele geçirildiğini söyledi.

        Doğan, "göçmen kaçakçılığı" operasyonlarında 9 organizatör ve 495 yabancı uyruklu kişiye adli ve idari işlem uygulandığı bilgisini paylaştı.

        ⁠Kumar oynattığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını aktaran Doğan, 1 iş yerinin ise 10 gün süreyle faaliyetten men edildiğini kaydetti.

        Doğan, fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ikamet ve 1 iş yerinin komisyon kararıyla mühürlendiğini, 1 kişiye adli, 11 kişiye ise idari işlem uygulandığını dile getirerek, çeşitli suçlardan haklarında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 400 kişinin yakalandığını belirtti.

        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 215 kişinin sorgulandığını, 49 deniz aracının kontrol edildiğini dile getiren Doğan, 40 kişiye yasal işlem, toplamda 1 milyon 286 bin 932 lira idari para cezası uygulandığı bilgisini paylaştı.

        Doğan, trafik denetimlerinde 237 bin 982 araç ve sürücünün kontrol edildiğini, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunduğu tespit edilen 28 bin 690 araç hakkına işlem yapıldığını, 1655 araç ve 476 sürücünün trafikten men edildiğini kaydetti.

        Vali Doğan, bir gazetecinin, Sapanca'daki bungalovların denetim ve yapı uygunluğuna ilişkin sorusu üzerine, bununla ilgili çalışma yapıldığını, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığının inceleme sonucu rapor hazırladığını belirtti.

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Sakarya genelindeki yangın önemlerine ilişkin soru sorulan Doğan, konuyla ilgili bakanlıklardan yurt ve oteller gibi toplu yaşanılan alanların tekrar gözden geçirilip değerlendirilmesi hususunda talimatlar geldiğini anlattı.

        Doğan, yangın yeterlilikleriyle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan itfaiye teşkilatı ve uzman ekiplerin de kent genelinde denetimlerini yaptığını söyledi.

        Sakarya'daki okulların deprem dayanıklılığıyla ilgili soruya Doğan, "Şu anda güçlendirilmesi yapılmayan ve risk altında olan binamız yok." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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