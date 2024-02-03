Sakarya'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
32 Evler Mahallesi Emek Sokak'ta S.A'ya ait 2 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.
Yangından kurtulmaya çalışırken yaralanan ev sahibi, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
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