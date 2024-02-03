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        Sakaryaspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21. haftada evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek, ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:16
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        Sakaryaspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21. haftada evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek, ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti.

        Ligin ilk yarısını 3-1 Kocaelispor galibiyetiyle kapatan Sakarya ekibi, ikinci devreye evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek başladı.

        Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Ümraniyesporla 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 21. haftasına aynı puanla girdiği Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sakarya temsilcisi, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        İkinci devredeki ilk galibiyetini alarak puanını 36'ya çıkaran ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşen yeşil-siyahlı ekip, 10 Şubat'ta deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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