Sakaryaspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

İkinci devredeki ilk galibiyetini alarak puanını 36'ya çıkaran ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşen yeşil-siyahlı ekip, 10 Şubat'ta deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

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