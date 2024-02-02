Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan ziyaretler

Ayhan, daha sonra bir cenaze törenine katılarak baş sağlığı dileklerini iletti. ​​​​​​

Sapanca ilçesinde görüştüğü vatandaşların sorunlarını dinleyen ve projelerini anlatan Ayhan, toplumun tamamı için belediye başkanlığı yapacağını, Sakarya'nın tamamına hizmet götüreceğini belirtti.

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