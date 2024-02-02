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        Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü

        SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur´u (30), olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:30
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        Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü
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        SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur´u (30), olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur´un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur´u vurup öldürdü. Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.´nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur´un cansız bedenini buldu. Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur´un cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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