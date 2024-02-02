Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü

SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur´u (30), olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur´un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur´u vurup öldürdü. Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.´nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur´un cansız bedenini buldu. Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur´un cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.