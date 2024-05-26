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        Erbakan: Cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz

         YENİDEN RefahPartisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ayasofya Camii'nde kılınacak bir cuma namazının arkasından, cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:55
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        Erbakan: Cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz
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         YENİDEN RefahPartisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ayasofya Camii'nde kılınacak bir cuma namazının arkasından, cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği tarafından Adapazarı’ndaki Atatürk Spor Salonu’nda Milli Gençlik Şöleni adı altında düzenlenen İstanbul’un Fethi’nin 571'inci yılı kutlamalarına katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mübarek ve muazzam fethin 571’inci yıldönümü hayırlı ve uğurlu olsun. Hakkın batıla üstün gelişinin en önemli sembollerinden olan İstanbul'un fethinin 571’nci yıldönümü kutlu ve mübarek olsun. Cennet mekan Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinin, peygamberimizin müjdesine nail olup aşılamaz denilen surları aştığı, fetholunamaz denilen İstanbul'u fethettiği, bir avuç imanlı ve inançlı insanın ‘Adalet bize de tüm dünyaya ve tüm insanlığa da gereklidir’ diyerek 1299 yılında başlattığı yürüyüşün 154 yıl sonra İstanbul'un fethiyle cihan devleti haline gelişinin ve aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir açılmasının yıl dönümünü, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü hep birlikte en içten duygularla ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hocamızı da bir kez daha hayırla anıyoruz, rahmetle anıyoruz" dedi.

        Erbakan, "Tabii ki Kutlu Fethin yıl dönümünde Ayasofya'ya da değinmemiz gereklidir. Önemini, taşıdığı manayı bizlere Erbakan Hoca'mızın öğrettiği Ayasofya Camii. Bu tarihi, çağlar açan fethim sembolü Ayasofya'dır. Ayasofya merhum Erbakan Hoca'mızın yıllar boyunca ifade ettiği gibi hakkın batıla üstün gelmesini en önemli sembollerindendir. Ayasofya'nın Sultan Fatih tarafından kiliseden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, fethin insanlık tarihine vurulmuş bir mührüdür. Ayasofya Camii İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve öyle kalacağının en önemli sembolü ve göstergesidir. Bu ilan, bu gösterge doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tarafından bir vakıf senediyle teminat altına alınmıştır. Bizler de bugün milli görüşçüler olarak Sultan Fatih'in görüşü, Milli Görüş'ün dava erleri olarak Ayasofya Camii'nde kılınacak bir cuma namazının arkasından, cuma hutbesinde İslam birliğinin kurulduğunu ilan etme hedefimizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğini ve adil bir dünyayı kurarak tüm dünyadaki mazlumların, başta Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşuna vesile olacağımızı buradan bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz" diye konuştu.

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