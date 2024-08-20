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        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yan yolda arıza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Atmaca (21) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:05
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        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yan yolda arıza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Atmaca (21) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 karayolunun Hendek ilçesi geçişi Akova mevkisinde yan yolda meydana geldi. Ömer Atmaca idaresindeki 54 AIP 712 plakalı otomobil, yan yolda arıza nedeniyle sağ şeritte duran O.D.'ye ait 67 UB 908 plakalı boru yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaptığı çalışma ile çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Atmaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Atmaca’nın cansız bedeni, önce Hendek Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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