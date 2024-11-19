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        Patpatın römorkundan düşüp öldü, sürücü evinde uyurken gözaltına alındı

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde tarım aracı patpatın römorkundan düşen, üzerinden arkadan gelen otomobil geçen Halil Topaloğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:00
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        Patpatın römorkundan düşüp öldü, sürücü evinde uyurken gözaltına alındı
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        SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde tarım aracı patpatın römorkundan düşen, üzerinden arkadan gelen otomobil geçen Halil Topaloğlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından eve gidip uyuyan patpatın alkollü sürücüsü Zihni E. gözaltına alındı. Zihni E. ilk ifadesinde arkadaşının düştüğünü fark etmediğini söyledi.

        Kaza, gece saatlerinde Kocaali ilçesine bağlı Kocaali-Akçakoca kara yolunun Caferiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Halil Topaloğlu olduğu belirlenen kişinin öldüğü anlaşıldı. Polis ekipleri, Topaloğlu’nun Zihni E.’nin kullandığı patpat olarak bilinen tarım aracının römorkundan yola düştüğünü, üzerinden daha sonra başka bir otomobilin geçtiğini tespit etti. Halil Topaloğlu’nun cenazesi inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

        Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen patpat sürücüsü Zihni E. evinde uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına alındı. Zihni E.’nin arkadaşıyla birlikte alkol aldıklarını ve düştüğünü fark etmediğini söylediği öğrenildi. Polis, Topaloğlu’nun üstünden geçen otomobil sürücüsünün de bulunması için çalışma başlattı.

        Soruşturma sürüyor.

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