Eşini öldürüp, cesedini gölet kenarına bırakan müzisyen tutuklandı

SAKARYA'da 2 çocuk annesi eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürüp teslim olan müzisyen İskender Kodalak (42), tutuklandı. Simge Kodalak ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Düğünlerde ve kafelerde müzisyenlik yapan İskender Kodalak, polis merkezine gidip 12 yıllık eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf edip, teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İskender Kodalak ise jandarma tarafından gözaltına alındı.