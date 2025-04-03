Ormana hurda atan kişi, tepki gösteren vatandaşa 'İki tane sunta attık ya, alırım onları' dedi

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde aracına doldurduğu hurda suntaları ormanın içine atarken yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından uyarılan kişi, “İki tane sunta attık ya, alırım onları” diye cevap verdi. Çöp dökülme anı ise vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ormanda yürüyüş yapan bir vatandaş, çöp atan bir kişiyi görünce telefonun kamerasını açarak uyarıda bulundu. Bu sırada şüpheli aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre takip ettikten sonra çöpleri atan kişinin yanına gelen vatandaş, “Çöpleri buraya neden atıyorsun?” diye sordu. Çöp atan kişi ise “İki tane sunta attık ya, alırım onları” diyerek cevap verdi.

Çöpleri ormana atan vatandaşa geri almasını söyledikten sonra aracın plakasını da kayda alan vatandaş, belediyeye şikâyette bulunacağını belirtti. Daha önce de bu bölgeye sık sık çöplerin atıldığını belirten vatandaş, “Ormana sürekli çöp, klozet, buzdolabı köpükleri atıyorlar, geçen sefer biz temizledik. Topladık, attık bütün pislikleri, şimdi gene atmaya başladılar” dedi.