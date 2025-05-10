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        Traktörün altında kalan Aysima, aracı kullanmak istemiş

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hayatını kaybeden Aysima Tiryaki'nin (14), kullanmak istediği traktörü çalıştırınca, kendiliğinden manevra yapan aracın arka tekerleğinin altında kaldığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:15
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        Traktörün altında kalan Aysima, aracı kullanmak istemiş
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        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hayatını kaybeden Aysima Tiryaki'nin (14), kullanmak istediği traktörü çalıştırınca, kendiliğinden manevra yapan aracın arka tekerleğinin altında kaldığı belirtildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Kocaali Kirazlı Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana geldi. Babası M.T.'nin okuldan aldığı Aysima Tiryaki, evine geldi. Bir süre sonra dışarı çıkan Tiryaki, anahtarı üzerinde olan traktörü çalıştırdı. Viteste olan traktörün kendiliğinden ileri manevra yapmasıyla arka tekerleğin altında kalan Aysima, yaralandı. Durumu gören ailenin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aysima Tiryaki, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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