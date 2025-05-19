Kamyonet cipe arkadan çarptı; 2 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-650 kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne giden N.C. (54) idaresindeki 54 ACU 772 plakalı kamyonet, aynı yöne giden T.T. (38) kontrolündeki 48 DG 652 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü N.C., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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