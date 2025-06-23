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        Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı; kaza kamerada

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:25
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        Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı; kaza kamerada
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen H.Y. isimli kadına, otomobil çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 20 Haziran saat 16.20 sıralarında Adapazarı ilçesi Kuyudibi Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen H.Y. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan H.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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