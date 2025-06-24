Hastane bahçesindeki cinayetin şüphelisi tutuklandı (2)
CEZAEVİNEGÖNDERİLDİSapanca'da hastane bahçesinde, Ali Dursun'u (50) tabancayla öldüren Emirhan Dilberoğlu (24), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ
Sapanca'da hastane bahçesinde, Ali Dursun'u (50) tabancayla öldüren Emirhan Dilberoğlu (24), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dilberoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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