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        Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (2)

        YANGINA8 HELİKOPTER, 5 UÇAK VE ÇOK SAYIDA PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Köyü mevkisinde saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:47 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:47
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        Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor (2)
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        YANGINA8 HELİKOPTER, 5 UÇAK VE ÇOK SAYIDA PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak devam ediyor. Orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların koordinasyonunda 8 helikopter, 5 uçak ve çok sayıda personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        VALİLİK: TAŞOLUK MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Geyve ilçemiz kırsalında bugün çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personel ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla tedbiren Taşoluk Mahallesi tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Sahada ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine itibar etmemeleri ve görevli personelin uyarılarına hassasiyetle uymaları önemle rica olunur'' denildi.

        BELEDİYE PERSONELİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

        Geyve’de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınını söndürmek için bölgeye giden Pamukova Belediyesi personelleri, Taşoluk Köyü’nde alevlerin arasında mahsur kaldı. Kısa süreli yaşanan korku anlara kameraya yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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