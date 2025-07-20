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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:08 Güncelleme: 20.07.2025 - 18:08
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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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