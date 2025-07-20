GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Geyve kırsalında çıkan orman yangınına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yangına 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personelle hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Doğan, "Olası bir riskin önüne geçmek amacıyla Taşoluk Mahallemizi tedbiren tahliye ettik. Vatandaşlarımız güvenli bölgelere yönlendirilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." dedi.