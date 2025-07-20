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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ve güneyi arasında kesintisiz ulaşımın sağlanması için Alparslan Türkeş Caddesi'nde yol yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:19
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ve güneyi arasında kesintisiz ulaşımın sağlanması için Alparslan Türkeş Caddesi'nde yol yapımına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde saha çalışmalarının başlayacağı projeyle, Adapazarı Çevre Yolu ve Kuyudibi Kavşağını bağlayacak 700 metrelik hattın tamamlanmasının ardından şehrin kuzey ve güneyi arasında 4 kilometrelik kesintisiz hat oluşacak. 15 Temmuz Bulvarı ve Ankara Caddesi arasındaki ulaşım birbirine bağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kamulaştırma sürecinin ardından yapılacak çift şeritli yol, ışıklandırma, peyzaj ve bisiklet yoluyla Sakarya'da yeni bir sosyal alan inşa edileceğini kaydetti.

        - ADARAY, yılın ilk yarısında 650 bin yolcu taşıdı

        ADARAY Banliyö Sistemi, 2025 yılının ilk yarısında 650 bin yolcu tarafından tercih edildi.

        Adapazarı ve Arifiye ilçeleri arasındaki 7 durakla günde 38 sefer yapan hafif raylı sistem, yolcuları Arifiye Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına da ulaştırarak şehirlerarası ulaşımda da kolaylık sağlıyor.

        - Gezgin çocuk atölyesi Sapanca'da

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için oluşturduğu "Gezgin Çocuk Atölyesi", Sapanca'da çocuklarla bir araya geldi.

        İlçeleri gezerek çeşitli etkinlikler sunan atölyede çocuklar, çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve su tasarrufu gibi konularda bilgilendirildi.

        Yüz boyama, hediye ve ikramların bulunduğu etkinliklere yaklaşık 500 çocuk ve ebeveyn katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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