Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ve güneyi arasında kesintisiz ulaşımın sağlanması için Alparslan Türkeş Caddesi'nde yol yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre içerisinde saha çalışmalarının başlayacağı projeyle, Adapazarı Çevre Yolu ve Kuyudibi Kavşağını bağlayacak 700 metrelik hattın tamamlanmasının ardından şehrin kuzey ve güneyi arasında 4 kilometrelik kesintisiz hat oluşacak. 15 Temmuz Bulvarı ve Ankara Caddesi arasındaki ulaşım birbirine bağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kamulaştırma sürecinin ardından yapılacak çift şeritli yol, ışıklandırma, peyzaj ve bisiklet yoluyla Sakarya'da yeni bir sosyal alan inşa edileceğini kaydetti.

- ADARAY, yılın ilk yarısında 650 bin yolcu taşıdı

ADARAY Banliyö Sistemi, 2025 yılının ilk yarısında 650 bin yolcu tarafından tercih edildi.

Adapazarı ve Arifiye ilçeleri arasındaki 7 durakla günde 38 sefer yapan hafif raylı sistem, yolcuları Arifiye Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına da ulaştırarak şehirlerarası ulaşımda da kolaylık sağlıyor.