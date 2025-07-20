Sakarya'da göle giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden çevredekiler, el ele tutuşarak boğulma tehlikesi geçirenleri sudan çıkardı. O.A.M. ise gözden kayboldu.

Kırkpınar Melih Kibar Caddesi mevkisinden Sapanca Gölü'ne giren Irak uyruklu O.A.M. (14) ile annesi, kardeşleri ve arkadaşları boğulma tehlikesi geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.