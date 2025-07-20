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        Sakarya'da göle giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:54
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        Sakarya'da göle giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kırkpınar Melih Kibar Caddesi mevkisinden Sapanca Gölü'ne giren Irak uyruklu O.A.M. (14) ile annesi, kardeşleri ve arkadaşları boğulma tehlikesi geçirdi.

        Durumu fark eden çevredekiler, el ele tutuşarak boğulma tehlikesi geçirenleri sudan çıkardı. O.A.M. ise gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Botla gölde arama tarama çalışması yapan AFAD ekipleri, O.A.M'yi suya girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta buldu.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan O.A.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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