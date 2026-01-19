Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:08 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Hacıoğlu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 T 0341 plakalı minibüs, Sakarbaba Caddesi yönünden gelen O.C'nin kullandığı 54 ADA 906 plakalı SUV tipi otomobille kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki E.E.Ş. ile minibüste yolcu olarak bulunan S.S, M.T.T, M.Y. ve N.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Şara ile görüştü
        Trump, Şara ile görüştü
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Toplu taşıma aracı ile SUV tarzı araç çarpıştı: 5 yaralı
        Toplu taşıma aracı ile SUV tarzı araç çarpıştı: 5 yaralı
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" başladı
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" başladı
        45 öğrenci fotoğraflarıyla 'Kimlik' kavramını yorumladı
        45 öğrenci fotoğraflarıyla 'Kimlik' kavramını yorumladı
        Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya
        Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya
        Sakarya'da kar yağışı sonrası kapanan 45 grup yolundan 33'ü ulaşıma açıldı
        Sakarya'da kar yağışı sonrası kapanan 45 grup yolundan 33'ü ulaşıma açıldı
        Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı
        Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı