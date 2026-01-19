"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" başladı

Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:02 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:02
        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da başladı.


        Serdivan Millet Bahçesi önünde halk gösterisi yapan sporcular, daha sonra yarışların yapılacağı Metehan Başer Spor Salonu'na geçti.

        Dereceye giren sporcuların milli takıma seçileceği şampiyonada yarışmacılar, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele edecek.




        - "Wushu dünyanın en güzel ve faydalı sporu"

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushu sporunun "edep", "adap" ve "sağlık" demek olduğunu söyledi.

        Sevgi, saygı, huzur, iyilik, güzellik ve refahın önce ahlaktan geçtiğini belirten Akyüz, "İşte bu saydıklarımızın hepsi wushuda var. Wushu budur, tai chi budur. Wushu iyilik, güzellik, doğruluk, halktan yana olmak ve kötülüğün, çirkinliğin, zulmün karşısında olmak demek. Sağlam görüş, sağlam duruş demek. Tarafsız değiliz, yerimiz, duruşumuz ve görüşümüz belli." diye konuştu.

        Akyüz, son zamanlarda sosyal medyada yer alan yorumların spora yakışmadığına işaret ederek, bunu asla tasvip etmediklerini dile getirdi.

        Önce ahlak ve maneviyatın, daha sonra dünya şampiyonluğunun geldiğini vurgulayan Akyüz, şöyle devam etti:

        "Bu yıl sizlerin arasından çıkacak şampiyonlarımız bizi dünya şampiyonlarında temsil edecek. 24 sporcumuzu Dünya Tai Chi Şampiyonasına götüreceğiz. İnşallah şampiyon olacaksınız ama şuurlu, imanlı, ahlaklı ve maneviyatlı şampiyonlar olacaksınız. Böyle spor ve gösteri hiçbir spor branşında yok. Wushu sporu bedeni geliştiren, zihni çalıştıran, ruhu yücelten spor. Dünyanın en güzel ve faydalı sporu."

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise birliğin, kardeşliğin, geleceğin teminatı olan çocukların özgüven kazanabilmeleri için sporun önemine değindi.

        Alemdar, "Türk bayrağını ve milli marşımızı Çin'de ve dünyanın her tarafında gururla dalgalandıran başkanımızı, yönetim kurulunu ve sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz ile Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de birer konuşma yaptı.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

