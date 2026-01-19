Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), geçen yıl evde temizlikten kişisel bakıma, sağlık danışmanlığından sosyal etkinliklere kadar 13 binden fazla hizmetle yaşlı bireylere destek sağladı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YADEM tarafından yaklaşık 300 yaşlıya 2 bin 421 kez evde temizlik hizmeti verildiği bildirildi.



Uzman ekiplerce 250 yaşlıya, 1334 kez ulaşılıp kişisel bakım hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, 1354 seans fizik tedavi ve genel sağlık danışmanlığı da yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, geçen yıl düzenlenen çeşitli programlarda 225 aileden 780 kişinin Taraklı'daki termal tesislerde ücretsiz ağırlandığı belirtilerek, 800 yaşlı bireyin katılımıyla doğa yürüyüşleri ve sosyal buluşmalar düzenlendiği aktarıldı.



- Ferizli'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı



Ferizli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ümit Aslan seçildi.



Seçimde adaylardan Ümit Aslan 303, Bahattin Paşalı 125, Semih Engin ise 125 oy aldı.



Başkanlığa seçilen Aslan, yaptığı konuşmada, ilçe nüfusunun her geçen gün arttığını ifade ederek, yerel yönetimlerle hareket ederek çalışmalara yön vereceklerini aktardı.



Esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Aslan, ilçe esnafına teşekkür etti.

