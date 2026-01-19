Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sakarya İl Başkanlığı'nda devir teslim törenine katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nda devir teslim törenine katıldı.



Adapazarı ilçesinde bulunan il başkanlığında düzenlenen törene katılan Özdağ, burada partililerle bir araya geldi.



Mevcut İl Başkanı Özdemir Özcan'ın parti bünyesinde başka çalışmalara ağırlık vermek için görevini devretmek istediğini aktaran Özdağ, il başkanlığı görevini Erkan Tiryaki'nin yürüteceğini kaydetti.



Özdağ, Zafer Partisi'nin çalışmalarının Türkiye'de ve Sakarya'da dikkati çektiğini ve toplumun desteğini kazandığını söyledi.



Devir teslim töreninin ardından çalışmalar hakkında bilgi alan Özdağ, partililerle fotoğraf çektirdi.



Özdağ, törenin ardından bir restoranda yemek yedikten sonra kentten ayrıldı.







