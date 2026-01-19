Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Sakarya'da elverişsiz hava şartları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:17
        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
        Sakarya'da elverişsiz hava şartları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

        Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

