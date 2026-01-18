Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Geçmişte ve Günümüzde İbn Arabi" söyleyişi gerçekleştirilecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen söyleyişi yarın saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.



Doç. Dr. Ercan Alkan'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşinin moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Harun Kuşlu üstlenecek.





Söyleşide, İslam düşünce tarihinin önemli mutasavvıflarından İbn Arabi'nin hayatı, eserleri, tasavvuf anlayışı ve düşünce sisteminin günümüz dünyasına etkileri ele alınacak.





- "Genç Sahne Tiyatro Okulu" eğitime başladı



Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen "Genç Sahne Tiyatro Okulu"nda kursiyerler, eğitim sürecine başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimler Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah'ın koordinesinde yürütülüyor. Öğrencilere, ses, nefes, beden kullanımı ve karakter inşası başta olmak üzere tiyatronun teknik ve disipliner altyapısını uygulamalarla öğretiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrah, genç sahnenin, şehir tiyatrosunun ilk projesi olması sebebiyle büyük önem taşıdığını, temel önceliğin gençlerin sanata ilgilisini uzmanlar eşliğinde şekillendirmek ve profesyonel zemin sunmak olduğunu ifade etti.



Hedeflerinin, gençleri doğru disiplinle yetiştirmek olduğunu aktaran Gümrah, "Ses, nefes ve karakter inşası gibi teknikleri içeren yoğun uygulama programı yürütüyoruz. Mayıs ayında sahnelemeyle taçlanacak bu süreç, sadece bu dönemle sınırlı kalmayacak. Yeni yeteneklerin eklenmesiyle sürekli büyüyen ve yaşayan sanat yapısı inşa ediyoruz. Bu yolculuk, şehrimizin sanat geleceği için büyük kazanımdır." ifadelerini kullandı.

