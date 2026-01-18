Habertürk
        Sakarya'da çocuklar ve aileleri karın keyfini kızak şenliğinde çıkardı

        Sakarya'da çocuklar ve aileleri karın keyfini kızak şenliğinde çıkardı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen 4. Güzlek Aktepe Kızak Şenliği, karın tadını çıkarmak isteyen çocukları ve ailelerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:17
        
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen 4. Güzlek Aktepe Kızak Şenliği, karın tadını çıkarmak isteyen çocukları ve ailelerini ağırladı.

        Akyazı Belediyesince düzenlenen şenlikte, yarıyıl tatiline giren çocuklar ve aileler kızak pistinde kaydı, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

        Şenliğe, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerde yaşayanlar da ilgi gösterdi.

        - "Katılım her yıl artarak yoğunlaştı"

        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, bu yıl dördüncüsü düzenlenen şenliğe katılımın her sene arttığını söyledi.

        İnsanların etkinlik alanına ulaşımı için ilçe merkezinden servis sağladıklarını belirten Soykan, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak karın tadını doyasıya çıkarma imkanı sunduklarını kaydetti.

        Güzlek Mahallesi Muhtarı Selim Akyazıcı ise şenliğin gelenekselleşmiş olmasından ve yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini ifade etti.

        Şenliğin, çocuklar için karne hediyesi olduğunu belirten Akyazıcı, "Belediyemizle ne kadar doğru iş yaptığımızı burada bir kez daha görmüş olduk. Bundan gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. Her yıl üzerine koyarak devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Zeynep Çetin de etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Çetin, kendi kızaklarıyla geldiklerini ancak şenlikte ücretsiz kızak hizmeti de sunulduğunu aktararak, alanda otopark imkanının bulunduğunu ve ulaşımın rahat olduğunu belirtti.

        Öğrenci Muhammet Emin Ersoy, ailesiyle güzel zaman geçirdiğini ve eğlendiğini vurguladı.

        Öğrenci İkbal Cengiz de arkadaşlarıyla kaydıklarını, horon oynayıp yemek yediklerini dile getirerek, keyifli anlar yaşadıklarını aktardı.

