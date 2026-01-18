Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya ve çevre illerde kar etkili oldu

        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya ve çevre illerde kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkisini gösterdi.

        Kocaeli'de İzmit, Körfez, Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar görüldü.

        Kar yağışının ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kış lastiği denetimleri gerçekleştiriyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta ve kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

        - Düzce

        Düzce'de kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Belediye ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'ni merkeze bağlayan yolda kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

        - Bolu

        Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kent merkezinde iki gündür ara ara görülen yağış sonucu kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kazaların yaşanmaması için trafik ve belediye ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Sakarya

        Sakarya kent merkezine sabah saatlerinde kar yağdı.

        Yağış sonucu kentin yüksek kesimlerinde yer alan Hendek ilçesindeki Sarıdere Mahallesi'nde kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.

        İlçe merkezinde çocuklar, evlerinin bahçelerinde kar topu oynadı.

        Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

        - Bartın

        Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 24, Ulus ilçesinde 44, Amasra'da 3 ve Kurucaşile'de 5 olmak üzere 76 köye ulaşılamıyor.

        Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 80 santimetreye ulaştı.

        Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle Merkez'de 22, Kozlu'da 19, Alaplı'da 10, Çaycuma'da 8, Devrek'te 19 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni Kayak merke...
        Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni Kayak merke...
        Sakarya'da lapa lapa kar yağışı etkili oldu
        Sakarya'da lapa lapa kar yağışı etkili oldu
        Sapanca Gölü'ndeki kaçak yapılar için ekipler sahaya iniyor
        Sapanca Gölü'ndeki kaçak yapılar için ekipler sahaya iniyor
        Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak