"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da düzenlenecek

"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da gerçekleştirilecek. Serdivan Metehan Başer Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde yarışmacılar mücadele edecek. Milli takım seçmelerinin de gerçekleştirileceği organizasyonda, 18 ilden 194 sporcu ter dökecek. Şampiyona, 20 Ocak'ta sona erecek.

