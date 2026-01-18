Habertürk
        Ampute Futbol Süper Ligi

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:28
        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk dakikalardan itibaren rakip kalede baskı kuran Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, yakaladığı fırsatları gole çevirerek aldığı galibiyetle haftayı 3 puanla kapattı.

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Işık, maçın ardından AA muhabirine, çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirterek, "Güzel bir skor oldu. Bunu özellikle bugün şehrimize armağan etmek istiyoruz. 3-0 net bir skorla futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Işık, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin takım için önemli olduğunu belirterek, yeni transferlerle yapılan antrenmanlarla daha iyi sonuçlar alabileceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

