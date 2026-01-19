Sakarya'da durakta beklerken yere yığılan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otobüs durağında beklerken yere düşen kişi hayatını kaybetti. Korucuk Mahallesi 1740 ada durağında bekleyen İbrahim Halil Kurtdağı (45) henüz belirlenemeyen nedenle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kurtdağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtdağı'nın cenazesi, otopsi için Yenikent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

