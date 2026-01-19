Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da durakta beklerken yere yığılan kişi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otobüs durağında beklerken yere düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:04
        Sakarya'da durakta beklerken yere yığılan kişi öldü
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otobüs durağında beklerken yere düşen kişi hayatını kaybetti.

        Korucuk Mahallesi 1740 ada durağında bekleyen İbrahim Halil Kurtdağı (45) henüz belirlenemeyen nedenle yere yığıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kurtdağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kurtdağı'nın cenazesi, otopsi için Yenikent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

