Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da çıkan orman yangını nedeniyle iki mahalle tahliye edildi

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da çıkan orman yangını nedeniyle iki mahalle tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle sürüyor.

        - "Bayat köyünde de gerekli tertibatları aldık"

        Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere, saat 17.00 sularında Geyve Hacılar köyünde çıkan orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

        İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale edildiğini belirten Doğan, şu anda kara birliklerinin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini anlattı.

        Vali Doğan, Hacılar ve Taşoluk mahallelerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydederek, "Şu anda yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor. Orada da gerekli tertibatları aldık. Ekiplerimizle koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi.

        - "Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum"

        Yangının nasıl çıktığıyla ilgili çalışmaların ilgili mercilerce sürdürüldüğünü dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

        "Bizim ilk etapta hedefimiz, köylerimiz yanmadan, insanlarımıza zarar vermeden yangını kontrol altına almak. Onun için uğraşıyoruz. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD'ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum."

        Bir gazetecinin yangının çıkış sebebine ilişkin sorusunu Doğan, "Hacılar köyünden başladığını tespit ettik. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmayı yürütüyorlar. Neticelendiğinde zaten kamuoyunu bilgilendiririz ama öncelikli olarak köylerimiz yanmadan, insanlarımıza herhangi bir zarar gelmeden yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." şeklinde cevapladı.

        Vali Doğan, başka boşatılan köy olup olmadığına ilişkin soruya ise "Şu anda yok. Bayat köyüyle ilgili birtakım tedbirler aldık, takviyeler yaptık. Yangın şu an o tarafa doğru ilerliyor ancak köye ulaşmadan kontrol altına alırız diye ümit ediyorum." yanıtını verdi.

        Vali Doğan'a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sapanca Gölü'ne giren çocuk boğuldu
        Sapanca Gölü'ne giren çocuk boğuldu
        Sakarya'da göle giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu
        Sakarya'da göle giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu
        Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor
        Sakarya'da orman yangını; alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa