Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı. Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 56 üniversiteden 216 sporcu katılıyor. Sporcular, "sanda" (serbest dövüş) ve "taolu" (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) kategorilerinde hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele ediyor. Yarınki müsabakaların ardından sona erecek şampiyonada, dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

