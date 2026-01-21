Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        "Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası" Sakarya'da başladı.


        Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 56 üniversiteden 216 sporcu katılıyor.

        Sporcular, "sanda" (serbest dövüş) ve "taolu" (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) kategorilerinde hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele ediyor.

        Yarınki müsabakaların ardından sona erecek şampiyonada, dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi yok oluyor: Ot süpürgelerde son ustal...
        Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi yok oluyor: Ot süpürgelerde son ustal...
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" sona erdi
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" sona erdi
        Sakarya'da hakkında 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...
        Sakarya'da hakkında 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...
        Glikoz ölçümünde yeni dönem: Giyilebilir sensör projesine TÜBİTAK desteği
        Glikoz ölçümünde yeni dönem: Giyilebilir sensör projesine TÜBİTAK desteği
        Sakarya'da 47 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
        Sakarya'da 47 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı