        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" sona erdi

        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:26
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da yapıldı.


        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize ettiği, şampiyonaya, 25 ilden 295 sporcu katıldı.

        Dereceye giren sporcuların milli takımda yer almaya hak kazanacağı şampiyonada yarışmacılar, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele etti.

        Dereceye giren sporculara 113 altın, 72 gümüş ve 39 bronz madalya verildi.

        Öte yandan Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

