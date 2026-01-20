Habertürk
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

        Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:26
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
        Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları başlatıldı.


        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından çalışmalara başladı.

        Sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle sahil şeridindeki kaçak iskeleleri yıktı.

        Yıkıntılar, kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

        Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırıp, bölgeyi tamamen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" açıklamasından sonra kıyı işgallerinin kaldırılması için tebligat yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 89 iskelenin kaldırılması için yapılan tebligatın ardından çok sayıda mülk sahibinin işgal niteliğinde olan yapısını kendi imkanlarıyla kaldırarak sürece desteğini gösterdiği aktarılarak, bugün de belirtilen sürenin dolması üzerine bölgede işlem başlatıldığı kaydedildi.

        SASKİ ekiplerinin 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle sabahın ilk saatlerinde sahaya indiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak'ta tebligat gönderilen iskelelerin yasal sürede kaldırılmayan bölümlerinin kontrollü şekilde alandan çıkarıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından göl çevresinin hem doğal yapısına kavuşacağı hem de vatandaşların kullanımına açık ve güvenli alan haline geleceği kaydedilerek, "Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

