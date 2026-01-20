Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin Erenler ve Serdivan ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 160,83 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 49 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Operasyonda, uyuşturucunun tuvalete atılarak imha edilmeye çalışıldığı görüldü.

