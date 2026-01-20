Habertürk
Habertürk
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 20.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:56
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin Erenler ve Serdivan ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 160,83 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 49 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

        Operasyonda, uyuşturucunun tuvalete atılarak imha edilmeye çalışıldığı görüldü.

