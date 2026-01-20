Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da saman yüklü tır alev aldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde alev alan saman yüklü tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 02:10 Güncelleme: 20.01.2026 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da saman yüklü tır alev aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde alev alan saman yüklü tırda hasar oluştu.

        Hendek ilçesi Yeni Mahalle 3504 Sokak'ta park halinde bulunan 55 K 1559 plakalı tır, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Yoldan geçen vatandaşlar, yangın esnasında tırın içinde uyuduğunu fark ettikleri sürücü Ali G'yi uyandırarak dışarı çıkmasını sağladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve iş makinalarının müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Sakarya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Toplu taşıma aracı ile SUV tarzı araç çarpıştı: 5 yaralı
        Toplu taşıma aracı ile SUV tarzı araç çarpıştı: 5 yaralı
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" başladı
        "Tai Chi Türkiye Şampiyonası" başladı
        45 öğrenci fotoğraflarıyla 'Kimlik' kavramını yorumladı
        45 öğrenci fotoğraflarıyla 'Kimlik' kavramını yorumladı
        Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya
        Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya
        Sakarya'da kar yağışı sonrası kapanan 45 grup yolundan 33'ü ulaşıma açıldı
        Sakarya'da kar yağışı sonrası kapanan 45 grup yolundan 33'ü ulaşıma açıldı