Sakaryaspor, Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiraladı
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Trendyol Süper Lig takımı Zecorner Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Arif Kocaman'ın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Gün olur herkes evine döner. Kulübümüz, Arif Kocaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Arif." ifadelerine yer verildi.
