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        Sakaryaspor, Göktuğ Baytekin ve Emrah Başsan'ı transfer etti

        SAKARYASPOR,yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:35
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        Sakaryaspor, Göktuğ Baytekin ve Emrah Başsan'ı transfer etti
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        SAKARYASPOR,yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 1'inci Lig ekibi, Beşiktaş’tan genç kaleci Göktuğ Baytekin’i kiralık olarak kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Emrah Başsan ile sözleşme imzaladı.

        Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sakaryaspor forması giyecek. Transferin resmiyete kavuşmasının ardından Sakarya Atatürk Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Baytekin, Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verirken, “Yeni takımımda başarılı bir sezon geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

        Yeşil-siyahlı ekip 33 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan ile de anlaşma sağladı. Bugün Sakarya’ya gelen tecrübeli futbolcu, kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza attı. Kariyerinde Antalyaspor, Galatasaray, Fortuna Sittard (Hollanda), Çaykur Rizespor, Erzurumspor ve Kayserispor gibi takımların formasını giyen Başsan, geçtiğimiz sezon Sivasspor’da 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

        Her iki futbolcunun da takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içinde katılması bekleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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