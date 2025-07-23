Sakaryaspor iki ismi daha kadrosuna kattı

SAKARYASPOR, Trabzonspor’un U19 takımında forma giyen genç oyuncu Abdurrahman Bayram’ı bonservisiyle kadrosuna kattı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında da boy gösteren 32 yaşındaki Polonyalı forvet Lukasz Zwolinski ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve U19 Takımı’nın kaptanlığını yapan 19 yaşındaki Abdurrahman Bayram, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan takımın önemli parçalarından biri olmuştu. Türkiye U19 Ligi şampiyonluğu yaşayan genç orta saha oyuncusu, bordo-mavili forma ile 65 maçta 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Sakaryaspor, forvet hattını da tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Polonya’nın Rakow takımında forma giyen Lukasz Zwolinski ile anlaşan yeşil-siyahlılar, 32 yaşındaki golcüye resmi imzayı attırdı. Zwolinski, geçtiğimiz sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 42 maçta 12 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeşil-siyahlı kulübün transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.