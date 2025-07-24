Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (2)
SAKARYA-ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDISakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
SAKARYA-ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Sakarya’nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Karayolunun kapalı olması sebebiyle sürücüler Bursa'nın İznik ilçesi Beşevler istikametine doğru yönlendiriliyor. Ekipler bölgede hem yangınla mücadele çalışmalarını hem de trafik akışını kontrollü şekilde sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
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