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        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (2)

        SAKARYA-ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDISakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:30
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        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (2)
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        SAKARYA-ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Sakarya’nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Karayolunun kapalı olması sebebiyle sürücüler Bursa'nın İznik ilçesi Beşevler istikametine doğru yönlendiriliyor. Ekipler bölgede hem yangınla mücadele çalışmalarını hem de trafik akışını kontrollü şekilde sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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