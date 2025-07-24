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        GÜNCELLEME - Sakarya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesine adli kontrol

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:11
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesine adli kontrol
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.

        H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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