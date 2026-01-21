Habertürk
Habertürk
        Sakarya'da Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

        Sakarya'da Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde soğuk havanın etkisiyle Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:41
        İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu.

        Yağışların ardından beyaza bürünen 1200 rakımlı Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

        Beyaz örtüyle kaplanan yayla ve gölette güzel görüntüler oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

