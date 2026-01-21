Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:14
        Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Sakarya'da 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Serdivan, Geyve, Karasu ve Karapürçek ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 ton 260 kilogram kaçak tütün, 53 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 1 milyon 281 bin 810 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1180 paket nargile tütünü, 4 sigara sarma makinesi, hava nem kurutucu makinesi, elektronik sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

