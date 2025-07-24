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        Meclis üyesine yangın paylaşımı nedeniyle gözaltı

        Sakarya'nın Geyve Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül hakkında kentte süren yangınlara ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:05
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        Meclis üyesine yangın paylaşımı nedeniyle gözaltı
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        Sakarya'nın Geyve Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül hakkında kentte süren yangınlara ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Gül, polis tarafından gözaltına alındı.

        Geyve’de 20 Temmuz’da çıkan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını bazı noktalarda devam ederken, Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, sosyal medya hesabından, "Geyve’nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar. İklim Kanunu'nu Meclis’ten geçirdiler, gizli maddelerini hayata geçiriyorlar" ifadelerini içeren paylaşım yaptı.

        Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Halil Gül, gözaltına alındı. Gül’ün paylaşımını daha sonra, "Bu yangınlar bilinçli değilse ben bir şey bilmiyorum. Aynı anda nasıl olabilir? İklim Kanunu hayata geçiriliyor. Yakanların Allah belasını versin" şeklinde güncellediği görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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