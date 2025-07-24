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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (8)

        DOĞANÇAYMEVKİSİNDEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA; 1 MAHALLE BOŞALTILDISakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 01:26 Güncelleme: 24.07.2025 - 01:30
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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (8)
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        DOĞANÇAYMEVKİSİNDEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA; 1 MAHALLE BOŞALTILDI

        Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları ile kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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