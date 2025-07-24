Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (8)

Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları ile kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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