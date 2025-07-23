Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda 4 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangın sonrası Bayat Mahallesi'ndeki ormanlık alan tekrar alevlendi.

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