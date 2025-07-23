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        Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, dördüncü gününde de söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:59
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        Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, dördüncü gününde de söndürülmeye çalışılıyor.

        Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda 4 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangın sonrası Bayat Mahallesi'ndeki ormanlık alan tekrar alevlendi.

        Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra Bayat Mahallesi'ndeki vatandaşlar, tankerli traktörlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Bazı alanlarda kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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