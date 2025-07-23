Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (5)

        ALEVLERYENİDEN CANLANDISakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgede alevler yeniden canlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (5)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEVLERYENİDEN CANLANDI

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgede alevler yeniden canlandı. Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler köyü mevkisi arasında canlanan alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan çok sayıda ekip ve arazöz ile havadan helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

        Öte yandan Geyve'nin Taşoluk Mahallesi Osmaneli yönü Kayalı bölgesinin yakınlarında da duman yükseldiği bildirildi. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için tedbirler arttırıldı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Akyazı'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama
        Akyazı'daki orman yangınına ilişkin 1 tutuklama
        Sakarya'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajları
        Sakarya'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajları
        Sakaryaspor, Göktuğ Baytekin ve Emrah Başsan'ı transfer etti
        Sakaryaspor, Göktuğ Baytekin ve Emrah Başsan'ı transfer etti
        Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'la anlaş...
        Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'la anlaş...
        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (4)
        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (4)
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor