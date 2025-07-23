Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (5)

ALEVLERYENİDEN CANLANDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgede alevler yeniden canlandı. Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ciciler köyü mevkisi arasında canlanan alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan çok sayıda ekip ve arazöz ile havadan helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan Geyve'nin Taşoluk Mahallesi Osmaneli yönü Kayalı bölgesinin yakınlarında da duman yükseldiği bildirildi. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için tedbirler arttırıldı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.